Utrechtse verdachte A2-incident weer vrij wegens gebrek aan bewijs

De advocaat van de verdachte liet zaterdag weten dat haar cliënt niet in de gaten had dat Van den Heuvel in de auto zat. Hij reed volgens haar te hard en "misschien ook te dicht op auto's". Volgens Veerle Hammerstein heeft haar cliënt vanaf het begin verklaard dat hij van zijn werk kwam. Na een stopteken van de politie zou hij meteen zijn gestopt. Hij "heeft meegewerkt aan het onderzoek", aldus de advocaat. "In zijn auto zijn geen strafbare goederen aangetroffen."