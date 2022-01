Hoogwater bereikt piek in de Lek, vannacht zakt het al weer

"Vannacht gaat het al zakken", vertelt Ruud Weis van het hoogheemraadschap. "Dan gaat de piek bij Schoonhoven ons gebied voorbij. We houden het natuurlijk altijd goed in de gaten, maar dit was voor ons nog geen aanleiding om een of ander actieteam in gang te zetten. Dat gebeurt bij hogere waterstanden pas."