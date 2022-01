Utrechtse partijen willen oplossing voor tekort aan sporthallen in de stad

De club gaat samen met de gemeente kijken of ze juridische stappen kunnen ondernemen, maar in de tussentijd zitten ze dus met een probleem, want nu kunnen ze alleen trainen op hun andere locatie in de wijk Lunetten en die is niet groot genoeg. Trainer Rens Meerhoff: "We gaan er wat van maken en als het niet lukt dan gaan we tegen de helft van de leden zeggen: sorry, er is geen plek. Of een nieuwe hal bouwen of iets dergelijks."