Tips voor Utrechtse bestuurders die nu de landelijke politiek ingaan: 'Hou vast aan je idealen'

Iemand die gepokt en gemazeld is in de Haagse politiek, is Hans Spekman. De Utrechter was Kamerlid en partijvoorzitter van de PvdA. Maar hij was ook actief als wethouder in de stad Utrecht. Hij vond zijn overstap destijds niet spannend, maar hij merkte wel snel dat het er heel anders aan toe ging dan hij gewend was.