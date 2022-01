Hanke Bruins Slot was voor haar installatie gedeputeerde voor het CDA met onder andere Natuur, Landbouw, Bodem & Water en Sport en Bestuur in haar portefeuille. In het nieuwe kabinet is zij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is nog niet duidelijk wie haar in Gedeputeerde Staten gaat vervangen. Commissaris van de Koning Hans Oosters liet eerder al weten dat die zoektocht vandaag, 10 januari, gaat beginnen.