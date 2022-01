Bakkerij Bond en Smolders laat via haar website weten dat Bond gisteren is gestorven. "Ralph was een lieve vader voor Max en Tim. Hij was samen met Patty altijd één. Een verwarmend hart voor zijn omgeving, en voor zijn vrienden. Een verbindende factor waar je rekening mee hield. Toonaangevend en creatief in zijn vak. Hij deed geen concessies. Hij ging altijd voor goud, in alles."