Een van de verdachten is de 23-jarige Marco van D. uit Utrecht, die vorige maand tot drie jaar celstraf werd veroordeeld voor het doodrijden van een jonge vrouw op de A2 bij Nieuwegein. Hij wilde toen niets zeggen over de plofkraken, maar duidelijk was dat het Openbaar Ministerie van plan was om hem ook daarvoor te vervolgen