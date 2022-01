De eigenaresse moet door het handelen van verdachte doodsangsten hebben uitgestaan, stelt de rechtbank in het vonnis. Zij durft niet alleen meer naar haar zaak te gaan en helpt alleen klanten op afspraak. De verdachte was heel berekenend en handelde volgens de rechtbank niet in een opwelling. Hij had het plan voor de overval al een paar dagen eerder bedacht en had toen ook het nepwapen zwart gespoten om het echter te laten lijken.