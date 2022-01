Bekennende drugsverdachte geeft inkijkje in wereld van piepjonge Utrechtse dealers

De politie kwam de verdachte op het spoor nadat vorige zomer zijn telefoonnummer was opgedoken in het onderzoek naar een andere drugszaak. De politie luisterde de jongen af en volgde hem als hij in de stad drugs afleverde of dat door anderen liet doen. Omdat hij geen rijbewijs heeft liet hij zich door iemand rijden. De politie ontdekte ook dat hij drugs "kookte" in de woning van een verslaafde medeverdachte aan de Paranadreef in Utrecht.