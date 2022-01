Kapper wil ontheffing voor haar wassen in de lockdown: 'Krijg schrijnende belletjes van ouderen'

Van der Vlist wil via de gemeente Utrecht een ontheffing regelen om een paar uur per week open te kunnen om te wassen. "Het gaat echt om ouderen die hun haar elke week laten wassen en dat zelf niet kunnen." De gemeente laat weten dat het landelijk beleid is en dat het onmogelijk is om een uitzondering te maken. De woordvoerder voegt eraan toe dat de zorg van de ondernemer begrijpelijk is.