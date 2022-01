Utrechtse burgemeesters roepen op: 'Steun ondernemers meer óf versoepel'

"Namens alle Utrechtse burgemeesters roep ik het kabinet op om oog te hebben voor de zware last die onze winkeliers en andere getroffen ondernemers nu moeten dragen", schrijft Dijksma vanmiddag in een brief. "Het water staat hen aan de lippen, maar ze krijgen nauwelijks steun. We hopen dat het kabinet deze sectoren tegemoet wil komen; dat kan met steun of indien de situatie het toelaat met een verantwoorde versoepeling van bestaande maatregelen."