Boa's van de gemeente waarschuwden zogenoemde 'niet-essentiële' winkeliers vorige week dat het in Stichtse Vecht niet de bedoeling is dat er buiten hun winkels rekken of stellingen met koopwaar worden opgesteld. Het zou bezoekers aanleiding geven om toch even stil te staan bij de zaken die vanwege de coronaregels gesloten moeten blijven. Alleen 'click & collect' is toegestaan: vooraf bestellen en alleen even naar de winkel om het op te halen, anders krijg je een oploop voor de deur.