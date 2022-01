Filemon helpt Digibende Utrecht, een centrum voor vastgelopen jongeren met computertalenten

Filemon kwam via zijn tv-programma Het Is Hier Autistisch in contact met Fabian Leijten, de oprichter van Digibende. Het was hem al opgevallen dat mensen die niet enorm diep in het spectrum zitten het vaak moeilijk hebben. "Maar vaak hebben zij wel enorme talenten op het gebied van computers, die in de klas niet tot hun recht komen. Ik kwam via de toenmalige zendermanager in contact met Fabian. Hij vroeg me om te helpen om Digibende wat groter te maken. En dat kwam mij op dat moment in mijn leven ook wel goed uit, om wat meer achter de schermen te gaan doen."