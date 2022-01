Vrouw die voor deur van restaurant poepte, biedt excuses aan: 'De lucht is geklaard'

Volgens de uitbater is er de afgelopen dagen veel over zowel hem als de vrouw in kwestie heen gekomen. "Het heeft me veel gedaan, wat mensen allemaal over me schrijven. Ik ben zelfs als NSB'er neergezet. Ja jongens, in wat voor maatschappij leven wij hier eigenlijk? Zo veel van die reacties zijn zo maar uit de lucht gegrepen. Mensen kennen het verhaal niet eens."