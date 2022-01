Nolten laat zich niet uit of er wel of niet gebouwd moet worden in Polder Rijnenburg: "Ik vind het een lastig iets om dat zo specifiek te noemen." Volt is daarin een stuk duidelijker: "Laten we meteen gaan bouwen. Het is onzin om nu windmolens te plaatsen in Rijnenburg, het elektriciteitsnet kan dat niet eens aan." Volt pleit er voor om eerst Utrecht vol te leggen met zonnepanelen.