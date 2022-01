5 nieuwe roofvogelsoorten in Nederland

De meeste moerasvogels floreren. De vogeltellers hebben vooral veel roerdompen, snorren, rietzangers en kleine karekieten gespot. Volgens de Vogelbescherming is dat voor een belangrijk deel te danken aan de ontwikkeling van grote, nieuwe moerasgebieden in de afgelopen tientallen jaren. Ook met de bosvogels gaat het goed, onder meer doordat er tegenwoordig weer meer bos is en dat vaker natuurlijk wordt beheerd. In bossen op zandgronden waar veel stikstof uit de lucht neerslaat neemt het aantal bosvogels juist af.