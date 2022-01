Aantal positieve tests in provincie Utrecht bijna verdubbeld, ziekenhuisopnames dalen nog

BILTHOVEN/PROVINCIE UTRECHT - Voor het eerst sinds de pandemie zijn in Nederland meer dan 200.000 positieve coronatesten gemeld bij het RIVM. Dat is een stijging van 77 procent vergeleken met vorige week. In onze provincie was er bijna een verdubbeling van het aantal besmettingen te zien. De stijging vertaalt zich nog niet naar meer opnames in de ziekenhuizen; daar zet de daling van het aantal patiënten nog door.