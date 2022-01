Utrechtse fotograaf blikt terug op bordesfoto: 'Zij vinden het wel een toneelstukje, dus je moet alert zijn'

UTRECHT - Let je het meest op de gezichten, de houding of toch de lichtinval? Of is toch het overzicht of een bijzonder momentje het belangrijkste? Je merkt het misschien al, maar je moet op heel veel dingen letten als je groepsfoto's maakt. Al helemaal als het de nieuwe bordesfoto van het net beëindigde kabinet betreft en dat is nu net wat de Utrechtse fotograaf Werry Crone gisteren heeft gedaan.