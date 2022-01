Burgemeester Van Hartskamp tekent bij voor 6 jaar in Montfoort

Van Hartskamp begon op 6 januari 2016 aan haar burgemeesterschap in Montfoort. Dat deed ze de afgelopen jaren naar tevredenheid van de raad, want die stemde in met haar herbenoeming. "Petra is laagdrempelig en goed benaderbaar. Zij zet zich in voor de belangen van onze gemeente en onze inwoners. Dat maakt haar een echte burgermoeder", zegt vice-raadsvoorzitter Marja van Kooten.