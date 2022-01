Ze zijn niet te missen, de voormannen van RTV Koe op zolder. In een wit busje beplakt met zwarte koeienvlekken en bovenop - jawel - een kunstkoe komen ze aanrijden in de Voorstraat in Vianen. Tijd om de mening van de 'gewone man' te peilen over de vraag: is de naam Vijfhéérenlanden in deze tijd niet een beetje achterhaald? Moet het niet bijvoorbeeld Vijfvrouwenlanden worden?