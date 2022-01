Patricia de Vries van de gemeente Houten legde vanmorgen op Radio M Utrecht uit dat deelnemers eerst een online-cursus volgen. Maar heel moeilijk is het werk niet. "Het is de bedoeling dat je de kiezers verwelkomt in het stemlokaal", aldus De Vries. "Je neemt hun legitimatie en stempas in ontvangst en je geeft ze een stembiljet. En natuurlijk kijk je of de kiezer het biljet ook in de stembus deponeert."