Opnieuw vertrekt een directeur bij GGD regio Utrecht: 'We gaan haar missen'

"Judith is een energieke collega met een groot hart voor de publieke zorg. We gaan haar missen", vertelt Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid van GGDrU, over het vertrek van haar collega. "Vanuit haar motto 'zorg redt levens, preventie redt generaties' heeft zij veel betekend voor een eigentijdsere preventieve zorg voor onze jeugd. Daarnaast is zij vanuit een breed netwerk sterk gericht geweest op het vergroten van de zichtbaarheid en positie van de GGD en haar medewerkers."