Scholen open, kinderen in de kou: 'Over ventilatie is Rutte-IV opvallend stil'

Het binnenklimaat in scholen is sowieso een probleem, zegt voorzitter Freddy Weima van de PO-Raad. De belangenvereniging zegt dat ook licht en temperatuur vaak slecht geregeld zijn. "Er is jarenlang te weinig geïnvesteerd in onderwijshuisvesting en daar betalen we de rekening voor. Schoolgebouwen in Nederland zijn gemiddeld meer dan veertig jaar oud. Indertijd werd op een andere manier naar ventilatie gekeken. Daar hebben we nu last van.