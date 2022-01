Beschermde bever beschadigt eeuwenoude bomen Kasteel Amerongen: 'Alle bomen gaan eraan'

Bij Kasteel Amerongen zijn ze al jaren bezig om het bos vol met oude beuken in stand te houden, zegt Waronne. "Met name de laatste jaren waren zwaar met de enorme droogte in de zomer. We waren bezig met plannen om het park nog duurzamer te maken voor de beuken, want dat is toch een stuk Nederlands cultuur erfgoed, er staan hier ook monumentale bomen tussen. Dat wil je zoveel mogelijk in stand houden. Dat wordt ons nu bijna onmogelijk gemaakt door de bevers. Er zijn op dit moment te veel bevers in dit gebied en ze tasten onze prachtige bomen aan."