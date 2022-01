Jos Stelling is eigenaar van Utrechtse bioscopen Springhaver en het Louis Hartlooper Complex. In maart komt daar Filmtheater Slachtstraat bij. En dat is maar goed ook, want Stelling wil zo veel mogelijk films laten draaien als ze weer open mogen. "Eind vorig jaar deden we een inhaalslag, toen propten we tien films per week in het programma. Normaal draaien we er drie of vier per week. En nu liggen de planken vol met films. En het programma voor volgend voorjaar komt eraan", legt Stelling uit. "Gelukkig krijgen we met de Slachtstraat wat extra ruimte ."