Woede over illegale kap op landgoed Beverweert: 'Erfgoed moet beter worden beschermd'

Omwonende Leny Visser komt uit Werkhoven en is ook raadslid voor het CDA in de gemeente. Ze wandelt hier dagelijks. "Dit is het ultieme ommetje, de tunnel door en dan langs het landgoed lopen. Er is jarenlang geen onderhoud gepleegd in het park, dus ik kan me voorstellen dat er iets moet gebeuren, maar nu lijkt het wel heel rigoreus." Langs het landgoed liggen nog restanten van de omgezaagde bomen, her en der diepe groeven in de aarde van de vrachtwagens. "Ze hebben ook met ontzettend zwaar materieel hier gereden, dus de bodem wordt ook behoorlijk aangepakt. Maar op zich is het ook wel mooi als het meer open is, dan komen er meer zichtlijnen. Maar er zijn wel regels."