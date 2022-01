Boosterprik halen kan nu zonder afspraak in Jaarbeurs, vanaf morgen ook op andere locaties

UTRECHT - De GGD regio Utrecht start in de Jaarbeurs per direct met vaccineren zonder afspraak. Vanaf morgen kan dit ook op de locaties Amersfoort Meander, Expo Houten, Nieuwegein, Woerden en Veenendaal. Een uitzondering is de Rijtuigenloods in Amersfoort. Vanaf maandag komt er in Amersfoort een vervangende locatie waar direct vanaf de opening vrije inloop mogelijk is.