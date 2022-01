Van D. zat vandaag voor het eerst als verdachte in deze plofkraakzaak voor de rechter. Hij strandde twee jaar geleden met een medeverdachte in een gehuurde Audi op een ongelukkige plek langs de A27. De politie trof toen in de auto spullen aan die worden gebruikt bij plofkraken, zegt het OM. Hij wordt verdacht van diefstal van auto's, die hij ontsloot met behulp van een speciaal kastje. Ook had hij spullen in zijn bezit voor het plegen van plofkraken, zoals accu's, jerrycans, gasflessen, kabels en tasers.