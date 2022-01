Coalitiepartijen ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA oordeelden opvallend mild over de fouten die zijn gemaakt. Zij hebben er voldoende vertrouwen in dat het provinciebestuur serieus aan de slag gaat met de aanbevelingen van de Rekenkamer. Coalitiepartij CDA toonde zich kritischer. "Dit is denk ik het vierde of vijfde debat dat we over een tramlijn voeren. Ik had het liever een keer gehad over de veiligheid na aanleiding van de ongelukken die hebben plaatsgevonden. Maar we hebben het iedere keer over de organisatie erachter."