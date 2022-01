Andere sportclubs in de regio waren in coronatijd al doelwit van vandalen. Eerder dit jaar was het raak bij hockeyclub Phoenix en voetbalclub CSW Wilnis : daar werden dug-outs in brand gestoken. Vorig jaar ging het ook diverse malen mis bij de Utrechtse voetbalclub Sporting '70 . Bij HSV69 in De Hoef werden meerdere reclameborden gemold.