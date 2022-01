M.U. heeft eerder herhaaldelijk aangegeven dat hij in psychische nood verkeert en dat hij professionele hulp nodig heeft. De man is 20 jaar geleden ook al eens veroordeeld voor een ernstig geweldsmisdrijf. Het OM vindt dat hij niet zonder intensieve behandeling in een tbs-kliniek in de maatschappij kan terugkeren. Als de man niet meewerkt aan de geëiste tbs met voorwaarden, kan dat worden verzwaard tot tbs met dwangverpleging.