Eysink Smeets: "Het is makkelijk om boos achter je laptop wat de wereld in te slingeren. Als mensen hierop aangesproken worden, zeggen ze meestal dat ze het zo helemaal niet hebben bedoeld. Het gaat vaak om heel onhandig gedrag, maar het vervelende is dat er ook mensen tussen zitten die het wel serieus menen en voor wie het geen grootspraak is. Het is lastig om dit uit elkaar te houden. Het is heel goed dat de politie optreedt, maar we zullen het ook met elkaar moeten doen en nieuwe online etiquette moeten ontwikkelen door in gesprek te gaan, normen te stellen en iemand duidelijk te maken dat dit echt niet kan op internet."