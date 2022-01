Provincie uit kritiek op Den Haag in nieuwjaarstoespraak: 'Financiële positie van provincie is zorgelijk'

De kritiek komt twee dagen na de beëdiging van het nieuwe kabinet. "Dit is een goed moment om hierover als provincie Utrecht duidelijkheid te geven", zegt Oosters. "Op inhoud delen we de ambities voor klimaat, energie, woningbouw, mobiliteit, natuurontwikkeling en landbouw. Maar, zegt Oosters, het ontbreekt de provincie en lokale overheden aan geld. "Zorgelijk", noemt de commissaris van de koning de financiële positie van de provincie en gemeenten. Oosters is bang dat dit gevolgen zal hebben voor de inwoners van de provincie Utrecht. "Als het gaat om benaderbaarheid en dienstverlening zijn het de decentrale overheden die het imago van 'de overheid' bepalen. Wanneer zij niet in staat zijn hun taken goed uit te voeren, zal het vertrouwen van inwoners wegblijven en ontberen we het benodigde draagvlak voor de benodigde transities."