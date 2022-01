OUDEWATER - In Oudewater is onrust ontstaan over twee eeuwenoude kanonnen. Ze staan al tientallen jaren voor de deur van museum De Heksenwaag in Oudewater en nu moeten ze weg. De gemeente wil de kanonnen elders in de stad tentoonstellen. Tot groot ongenoegen van het museumbestuur. "De kanonslopen zijn onderdeel van het verhaal dat we vertellen. We kunnen ze niet missen."