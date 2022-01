Winkeliers uit de provincie vertelden dinsdag aan RTV Utrecht dat ze in plaats van een financiële compensatie liever open willen. "Als we vrijgelaten worden, redden we ons zelf wel", zegt een van hen. Over de steunpakketten zeggen de ondernemers: "De regels van de overheid voor de steunpakketten die er zijn, zitten eigenlijk zo in elkaar dat heel veel winkelierstussen de wal en het schip vallen en bijna geen compensatie krijgen."