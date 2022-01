Provincie Utrecht tweede coronahaard van het land

Vorige week was in een paar provincies nog een lichte daling te zien, maar dit is voorlopig verleden tijd. Het hele land kleurt weer donkerrood voor de negende week op rij. Dit is het hoogste waarschuwingsniveau dat het ECDC heeft. Noord-Holland is opnieuw de grootste brandhaard. In de provincie zijn in de afgelopen twee kalenderweken meer dan 59.000 inwoners positief getest. Dat komt neer op 2057 nieuwe gevallen op elke 100.000 mensen, een toename van bijna 63 procent ten opzichte van een week geleden. In Amsterdam zelf steeg het aantal gevallen met bijna 87 procent. Op elke 38 inwoners van de hoofdstad is er één besmet.