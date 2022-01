Ook een andere Utrechtse politicus had een nare ervaring op straat. "Tijdens woningbouwplannen binnen onze gemeente, liep ik in de supermarkt met mijn kinderen. Daar kwam een man op mij af", vertelt hij. "Hij zei tegen mij: u bent ook verantwoordelijk voor de plannen die nu voorliggen, hoe kunt u dit doen? Het kwam op mij dreigend over en vooral voor mijn kinderen was het indrukwekkend. Ik heb de man uit kunnen leggen dat ik niet in het college zit maar in de raad en dat er geen besluit genomen was. Ik merk sowieso dat veel inwoners niet begrijpen hoe raad en college en ambtenaren zich tot elkaar verhouden."