Behalve dat Leonie de leiding over de boerderij van de faculteit Diergeneeskunde heeft, is ze met haar man eigenaar van een boerderij in de Betuwe. "Het gaat er daar niet veel anders aan toe dan hier, op de Tolakker. Wij hebben thuis natuurlijk geen studenten rondlopen en nieuwe hulpmiddelen als voerrobots komen wat later bij ons dan hier, maar we proberen met de Tolakker zo realiteitsgetrouw als mogelijk te zijn. Dit is écht een boerderij zoals de studenten het later in hun werk als veearts tegen zullen komen."