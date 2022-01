Mogelijk is de Drostestraat een randzone van een oude begraafplaats die naast een kerk lag, zegt Weterings. "In de buurt stond ooit een oude kerk, de Pieterskerk. In de 16e eeuw is die gesloopt. Wij weten niet precies waar die kerk heeft gestaan, maar op basis van de begravingen die we nu vinden, kunnen we nu steeds beter traceren waar dat ongeveer is geweest."