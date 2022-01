Culturen van bewoners L-flat Zeist komen samen in speciaal kookboek

In 2009 kwam Kira voor werk naar Nederland. In Letland was na het opheffen van de Sovjet-Unie nauwelijks nog werk te vinden. Via een uitzendbureau kon ze in Nederland aan de slag als schoonmaakster. "Ik kwam terecht in het kleine dorpje Werkhoven. En dat leek eigenlijk best op de Sovjet-Unie. Ik had helemaal niks en al snel kwamen dorpsbewoners naar me toe met wat meubels voor mijn lege woonkamer. Heel lief. Ik voelde me gelijk thuis daar." Later verhuisde ze naar de L-flat in Zeist en daar woont ze nog altijd met veel plezier. "In elke portiek wonen wel Russische mensen, dus ik heb hier veel vrienden."