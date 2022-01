NVM: Utrechtse huizen worden duurder en aanbod neemt af

"De focus op een ruimer woningaanbod is cruciaal. Daarom moeten we ook de nieuwbouw snel op gang krijgen. Dan komt de doorstroming op de woningmarkt weer op gang", legt NVM-voorzitter Onno Hoes uit. "Als NVM zetten we ons elke dag in om consumenten te voorzien van wooncomfort en woongenot. Dat is een grondrecht en onze leden voelen als geen ander hoe groot en dringend die behoefte in de samenleving is."