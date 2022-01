Intussen zitten de vrijwilligers van de beheergroep Park de Watertoren met het kunstwerk in hun maag. Meedenken over waar het dan moet komen in het park vinden ze lastig en willen ze niet. Vrijwilliger Casas Valle "Ik wil dat er volwaardige inspraak is. Nu is al besloten dat het in ons park komt en we mogen kiezen uit voorstel A of B. Het is ons park, wij houden van dit park en dan moet onze mening ook vooraf meegenomen worden."