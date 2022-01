Ex-medewerker Utrechtse politie verdacht van computervredebreuk en diefstal pepperspray

Maar de verdachte, die zonder advocaat naar de rechtbank was gekomen, zei dat hij zich daar niet op had voorbereid. Hij zou in het nadeel zijn, omdat de officier van justitie zich wel op de nieuwe periode in de dagvaarding had geconcentreerd. "Als ik een tentamen heb voor hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, ga ik niet studeren op hoofdstuk 3", verdedigde hij zichzelf.