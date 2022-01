Uit de studie kwam naar voren dat de jongeren met hersentumor niet meer of intensiever gebruik maakten van hun mobiele telefoon dan de jongeren uit de controlegroep. Volgens Vermeulen is er wel eerder onderzoek gedaan naar het verband tussen mobiel telefoongebruik en hersentumoren bij volwassenen en in een kleine studie ook naar jongeren. Dit is echter de eerste grootschalige studie naar jongeren. Zij maken veel meer en vanaf een jongere leeftijd gebruik van mobiele telefoons dan de volwassenen die werden onderzocht.