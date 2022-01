Carnavalsvereniging De Blauwbaadjes in Oudewater is daar het verst mee. Nadat vorige week de Karnavals Organisatie IJsselstein al bekendmaakte dat in Apestad carnaval en Hemelvaart dit jaar op één dag vallen, is het nu de beurt aan Uivergein: ''In het laatste weekend van juni komt er een carnavalsevenement'', zegt voorzitter Léon Sangers van De Blauwbaadjes. ''Over de precieze vorm zijn we nog in overleg met de gemeente, maar het is de bedoeling dat er een festijn komt op de Markt.''