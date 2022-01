Utrecht geeft extra geld aan cultuurproject De Machinerie

VVD-fractievoorzitter Marijn de Pagter is geschrokken en maakt zich zorgen. Hij noemt een rapport van een onderzoeksbureau over de financiën alarmerend en stelt dat de gebruikers van De Machinerie al subsidie van de gemeente krijgen. Zij huren straks ruimtes in het gebouw. In het rapport staat dat door de kostenstijging die huren omhoog zullen gaan.