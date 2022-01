De raad reageert sceptisch op deze uitleg. De VVD gaat nog een stap verder. Raadslid Gertjan te Hoonte verbaast zich erover dat de wethouder niets gezegd over deze deal heeft tijdens het debat over de parkeerproblemen. Toen was de wethouder al in gesprek over de verkoop. Het verzwijgen van zaken voor de gemeenteraad is een politieke doodzonde. Of de VVD later een motie van wantrouwen of treurnis gaat indienen is nu nog niet duidelijk.