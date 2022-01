De politie vermoedt dat een gewelddadige bevrijdingsactie - codenaam Bios - had moeten plaatsvinden bij de EBI in Vught of bij de extra beveiligde bunker, de rechtszaal in Osdorp waar de Marengo-zaak wordt behandeld. Dat waren twee mogelijke scenario's. Voor het derde plan - codenaam Mega Mindy - moest informatie worden vergaard over vier medewerkers van de EBI in Vught bij de Belastingdienst. Het vermoeden is dat zij zouden worden gegijzeld met de intentie om T. vrij te krijgen.