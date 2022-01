UTRECHT - "Er wordt nog steeds gezegd dat alleen vrouwen ongesteld kunnen worden of dat het over penetratie gaat als het over seks gaat, maar het is veel meer dan dat", zegt Amber van Veen. Samen met haar collega Nikita van Hunnik wil ze dit soort vastgeroeste patronen in seksuele voorlichting doorbreken. Vandaag lanceren ze samen de website FckYeah . "Het is tijd dat jongeren toegang hebben tot goede, positieve en inclusieve seksuele voorlichting."