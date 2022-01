- Iemand in het gezin is positief getest op het coronavirus.

- Het gezin meldt zich binnen 24 uur na de testuitslag aan voor deze studie.

- Het gezin bestaat uit minimaal twee personen van wie minimaal één kind jonger dan 18 jaar

- Minimaal één persoon in het gezin is in de afgelopen 48 uur niet positief getest én niemand in het gezin is positief getest in de twee weken daarvoor.

- Het gezin beschikt over een smartphone of tablet.

Bron: UMC Utrecht